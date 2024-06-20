В Башкортостане за неделю подорожал бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 11 по 17 июня 2024 года.
По состоянию на 17 июня 2024 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 53,42 рубля за литр (+0,25 рубля за неделю);
– АИ-92 – 50,33 рубля за литр (+0,21 рубля);
– АИ-95 – 54,77 рубля за литр (+0,24 рубля);
– АИ-98 и выше – 67,28 рубля за литр (+0,48 рубля);
– дизельное топливо – 62,9 рубля за литр (+0,21 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (53,97 рубля за литр) и по России (55,58 рубля за литр).
Комментарии (0)