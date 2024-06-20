В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на 17 июня 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 53,42 рубля за литр (+0,25 рубля за неделю);

– АИ-92 – 50,33 рубля за литр (+0,21 рубля);

– АИ-95 – 54,77 рубля за литр (+0,24 рубля);

– АИ-98 и выше – 67,28 рубля за литр (+0,48 рубля);

– дизельное топливо – 62,9 рубля за литр (+0,21 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (53,97 рубля за литр) и по России (55,58 рубля за литр).