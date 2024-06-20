УФАС нашло многочисленные нарушения в закупке Минобром Башкортостана оборудования на 52,7 млн рублей

Министерство закупало компьютерное оборудование для оснащения образовательных организаций в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Начальная цена контракта – более 52,7 млн рублей.

В ходе проверки УФАС установило, что требованиям заказчика соответствует оборудование единственного производителя, а именно компании «Ядро Клиентские Системы».

Однако в Минобре хотели закупить оборудование у другого поставщика – компании ООО «ПК Аквариус» – и предоставили письмо от этой компании с техническими характеристиками их оборудования, якобы направленное в адрес министерства. Но в письме не содержались реквизиты – дата и номер.

Когда УФАС начало проверять подлинность письма – «ПК Аквариус» не подтвердила соответствие своего оборудования, а также указала на то что не направляла писем в Минобр. Теперь с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы.

Победителем закупки был признан участник, который также не смог подтвердить соответствие своего товара требованиям, то есть указал в заявке ложные сведения. УФАС рассмотрит вопрос о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях победителя.

Кроме того, появились вопросы к формированию начальной цены контракта – для их рассмотрения материалы будут переданы в Минфин РБ.

Министерству образования и науки выдано предписание об отмене итогов закупки. Оно признано нарушившим закон о контрактной системе, будет возбуждено административное дело.