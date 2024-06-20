В Уфе на 12 часов перекроют Шакшинский мост

Первый такой перерыв проведут сегодня, 20 июня: с 20.00 до 8.00 21 июня мост будет закрыть полностью в обоих направлениях.

Перекрытие связано с проведением строительно-монтажных работ по укладке стальных футляров в проектное положение.

На время перекрытия автомобилистам предлагаются два альтернативных варианта выезда из Шакши: Восточный выезд и речной паром на переправе «Князево».

В конце июня проезд снова закроют: монтажники проведут сварку левой и правой частей строения. Как ожидается, проезд по обновленному мосту откроют до конца 2024 года.