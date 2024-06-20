18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе на 12 часов перекроют Шакшинский мост

Ранее мэрия Уфы анонсировала два «технологических перерыва» на Шакшинском мосту, в которые его закроют не на пару часов, как обычно, а на более длительный срок.

Фото опубликовала мэрия Уфы

Фото опубликовала мэрия Уфы

Первый такой перерыв проведут сегодня, 20 июня: с 20.00 до 8.00 21 июня мост будет закрыть полностью в обоих направлениях.

Перекрытие связано с проведением строительно-монтажных работ по укладке стальных футляров в проектное положение.

На время перекрытия автомобилистам предлагаются два альтернативных варианта выезда из Шакши: Восточный выезд и речной паром на переправе «Князево».

В конце июня проезд снова закроют: монтажники проведут сварку левой и правой частей строения. Как ожидается, проезд по обновленному мосту откроют до конца 2024 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: