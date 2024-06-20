В Уфе на 12 часов перекроют Шакшинский мост

Ранее мэрия Уфы анонсировала два «технологических перерыва» на Шакшинском мосту, в которые его закроют не на пару часов, как обычно, а на более длительный срок.
Фото опубликовала мэрия Уфы
Первый такой перерыв проведут сегодня, 20 июня: с 20.00 до 8.00 21 июня мост будет закрыть полностью в обоих направлениях.
Перекрытие связано с проведением строительно-монтажных работ по укладке стальных футляров в проектное положение.
На время перекрытия автомобилистам предлагаются два альтернативных варианта выезда из Шакши: Восточный выезд и речной паром на переправе «Князево».
В конце июня проезд снова закроют: монтажники проведут сварку левой и правой частей строения. Как ожидается, проезд по обновленному мосту откроют до конца 2024 года.
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