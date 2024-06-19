Товарооборот Башкортостана и Узбекистана вырос на 63,5%

Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкортостана. По итогам первых четырех месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Башкортостана с Узбекистаном увеличился на 63,5% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года.

Башкортостан поставляет туда минеральную и машиностроительную продукцию, продукцию химической промышленности, каучук, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них.

Узбекистан поставляет металлы и изделия из них, текстиль, текстильные изделия и обувь, машиностроительную продукцию, продовольственные товары и сырье.