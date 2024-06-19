После инцидента в Ростове-на-Дону прокурор Башкортостана провел проверку в уфимском СИЗО

Начались переговоры, и вскоре в результате штурма преступников ликвидировали, заложники не пострадали.

Сегодня, 19 июня, пресс-служба прокуратуры Башкортостана сообщила о том, что прокурор республики Игорь Пантюшин проверил состояние законности в следственном изоляторе №1 в Уфе.

Вместе с начальником УФСИН России по РБ Владиславом Дзюбой он прошелся по корпусам СИЗО, осмотрел медчасть и другие объекты.

«Особое внимание уделено вопросам материально-бытового и медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы. По окончании обхода проведен индивидуальный прием вышеуказанных лиц, даны разъяснения действующего законодательства», – говорится в сообщении прокуратуры.