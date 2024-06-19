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В Башкортостане закрыли проезд по аварийному мосту на трассе М-7

Минтранс Башкортостана сообщил о новом ограничении движения транспорта и опубликовал схему объезда перекрытого участка.

Схема: Минтранс Башкортостана

Схема: Минтранс Башкортостана

Полностью закрыли для всех видов транспорта мост через реку Куваш в Чекмагушевском районе на дороге М-7 «Волга» – Новокутово.

Перекрытие связано «с частичной потерей несущей способности сооружений».

Судя по представленной Минтрансом схеме, водителям придется делать крюк через населенные пункты Семилетка, Верхний Аташ, Бишкураево.

Сроки проведения ремонта и характер повреждений моста не уточняются.

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