В Башкортостане закрыли проезд по аварийному мосту на трассе М-7

Минтранс Башкортостана сообщил о новом ограничении движения транспорта и опубликовал схему объезда перекрытого участка.
Схема: Минтранс Башкортостана
Полностью закрыли для всех видов транспорта мост через реку Куваш в Чекмагушевском районе на дороге М-7 «Волга» – Новокутово.
Перекрытие связано «с частичной потерей несущей способности сооружений».
Судя по представленной Минтрансом схеме, водителям придется делать крюк через населенные пункты Семилетка, Верхний Аташ, Бишкураево.
Сроки проведения ремонта и характер повреждений моста не уточняются.
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