В Башкортостане закрыли проезд по аварийному мосту на трассе М-7

Полностью закрыли для всех видов транспорта мост через реку Куваш в Чекмагушевском районе на дороге М-7 «Волга» – Новокутово.

Перекрытие связано «с частичной потерей несущей способности сооружений».

Судя по представленной Минтрансом схеме, водителям придется делать крюк через населенные пункты Семилетка, Верхний Аташ, Бишкураево.

Сроки проведения ремонта и характер повреждений моста не уточняются.