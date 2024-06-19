На проспекте Салавата Юлаева в Уфе начали укладывать асфальт

Одна из главных транспортных артерий Уфы проспект Салавата Юлаева тоже периодически нуждается в ремонте. Из-за громадного транспортного потока любое ограничение на нем провоцирует пробки.
Фото: администрация Уфы
Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников сообщил о том, что подрядная организация сейчас ведет укладку асфальта на проспекте Салавата Юлаева, и попросил уфимцев отнестись к вынужденным неудобствам с пониманием.
По его словам, работу планируют завершить «в ближайшие дни» – сроки во многом зависят от погоды.
Ранее мы писали о том, что на сегодняшний день остаются частично или полностью перекрытыми улицы Комсомольская, Октябрьской революции и Оборонная.
Комментарии (0)