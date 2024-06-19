На проспекте Салавата Юлаева в Уфе начали укладывать асфальт

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников сообщил о том, что подрядная организация сейчас ведет укладку асфальта на проспекте Салавата Юлаева, и попросил уфимцев отнестись к вынужденным неудобствам с пониманием.

По его словам, работу планируют завершить «в ближайшие дни» – сроки во многом зависят от погоды.

Ранее мы писали о том, что на сегодняшний день остаются частично или полностью перекрытыми улицы Комсомольская, Октябрьской революции и Оборонная.