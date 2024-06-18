Началось озеленение Южного въезда в Уфу

Об этом сегодня, 18 июня, рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав в соцсетях эти фото.

По его словам, сейчас идет подготовка основания под установку бордюров, завершаются демонтажные работы. В планах – укладка газона и установка системы автополива.

Работы по озеленению сегодня идут на нескольких локациях города. Высаживают цветы, устанавливают малые архитектурные формы и конструкции с наполнением декоративным посадочным материалом.

Также мэр напомнил, что в этом году, к юбилею, в Уфе появятся три сезонных цветочных сквера с использованием элементов ландшафтного дизайна. Это площадки перед кинотеатром «Родина», ГКЗ «Башкортостан», Национальным молодежным театром имени Мустая Карима.