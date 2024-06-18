Началось озеленение Южного въезда в Уфу

На основных въездных воротах города организуют зеленый островок. На территории планируют высадить деревья, кустарники, около 200 тысяч злаковых и цветущих растений – многолетних и однолетних.
Об этом сегодня, 18 июня, рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав в соцсетях эти фото.
По его словам, сейчас идет подготовка основания под установку бордюров, завершаются демонтажные работы. В планах – укладка газона и установка системы автополива.
Работы по озеленению сегодня идут на нескольких локациях города. Высаживают цветы, устанавливают малые архитектурные формы и конструкции с наполнением декоративным посадочным материалом.
Также мэр напомнил, что в этом году, к юбилею, в Уфе появятся три сезонных цветочных сквера с использованием элементов ландшафтного дизайна. Это площадки перед кинотеатром «Родина», ГКЗ «Башкортостан», Национальным молодежным театром имени Мустая Карима.
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