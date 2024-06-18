Стало известно, что будет с магазинами «Леруа Мерлен» в Уфе

Сейчас новый менеджмент проводит ребрендинг: магазины «Леруа Мерлен» переименуют в «Лемана про».

Ребрендинг будут проводить поэтапно, первые вывески поменяют уже до конца 2024 года, а полностью процесс завершат в следующем году.

Помимо смены названия, изменят дизайн сайта и приложения сети, логотип, униформу, транспорт и другие элементы корпоративного стиля.

Еще в прошлом году представители «Леруа Мерлен» заявляли, что около 90% товаров в гипермаркетах – только из России или «дружественных» стран.

В России расположены 111 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 65 городах, это один из крупнейших ритейлеров страны. Два магазина расположены в Уфе – на Энтузиастов, 22 и на Рубежной, 172.