В Уфе на 2 недели перекрыли улицу Комсомольскую

Минтранс Башкортостана напоминает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Схема: администрация Уфы
С сегодняшнего дня, 18 июня, и до второго июля будет перекрыт участок улицы Комсомольской от Южного проезда до Лесотехникума.
Это ограничение связано с работами «БашРТС» на перекрестке Комсомольской и бульвара Саид-Галиева, рядом с Собором Воскресения Христова.
«БашРТС» сообщает о том, что на Комсомольской планируется строительство многофункционального жилого комплекса с паркингом, поликлиникой и торговыми помещениями. В рамках строительства меняют устройство трубопроводов.
На время проведения работ изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.
Кроме того, до первого июля:
– будут перекрыты две полосы проезжей части улицы Октябрьской революции в обоих направлениях на участке от Ленина до Советской;
– будет полностью закрыт участок улицы Оборонной от дома №7з до дома №7а в связи с реконструкцией улицы имени города Галле.
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