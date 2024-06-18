В Уфе на 2 недели перекрыли улицу Комсомольскую

С сегодняшнего дня, 18 июня, и до второго июля будет перекрыт участок улицы Комсомольской от Южного проезда до Лесотехникума.

Это ограничение связано с работами «БашРТС» на перекрестке Комсомольской и бульвара Саид-Галиева, рядом с Собором Воскресения Христова.

«БашРТС» сообщает о том, что на Комсомольской планируется строительство многофункционального жилого комплекса с паркингом, поликлиникой и торговыми помещениями. В рамках строительства меняют устройство трубопроводов.

На время проведения работ изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.

Кроме того, до первого июля:

– будут перекрыты две полосы проезжей части улицы Октябрьской революции в обоих направлениях на участке от Ленина до Советской;

– будет полностью закрыт участок улицы Оборонной от дома №7з до дома №7а в связи с реконструкцией улицы имени города Галле.