Прокуратура Башкортостана возбудила уголовное дело из-за поставки контрафактного оборудования в больницы

В ходе проверки выяснилось, что ГКУ Управление материально-технического обеспечения Минздрава региона в 2020 и 2023 годах закупило девять единиц диагностического оборудования для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей для нужд медицинских учреждений республики.

Эксперты пришли к выводу, что установить качество оборудования невозможно, медицинское изделие не зарегистрировано на территории РФ, его параметры отличаются от заявленных производителем и указанным в документах.

Ущерб бюджету республики оценивается в более чем 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере) и части первой статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана).

Сомнительное оборудование изъято и выведено из пользования больниц.