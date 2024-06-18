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Прокуратура Башкортостана возбудила уголовное дело из-за поставки контрафактного оборудования в больницы

Прокуратура республики Башкортостан совместно со специалистами территориального органа Росздравнадзора провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

В ходе проверки выяснилось, что ГКУ Управление материально-технического обеспечения Минздрава региона в 2020 и 2023 годах закупило девять единиц диагностического оборудования для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей для нужд медицинских учреждений республики.

Эксперты пришли к выводу, что установить качество оборудования невозможно, медицинское изделие не зарегистрировано на территории РФ, его параметры отличаются от заявленных производителем и указанным в документах.

Ущерб бюджету республики оценивается в более чем 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере) и части первой статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана).

Сомнительное оборудование изъято и выведено из пользования больниц.

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