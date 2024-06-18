Житель Башкортостана украл и продал 9 автомобилей на 13 млн рублей

В суде установлено, что обвиняемый в период с марта 2020 года по декабрь 2022 года брал в краткосрочную аренду автомобили в разных регионах страны, после чего, подделывая документы, продавал их третьим лицам.

Объявления о сдаче он находил через интернет. Таким образом мужчина похитил девять автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Московской области и Удмуртской Республике, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму около 13 млн рублей.

Подсудимый вину признал. Суд счел его виновным в совершении мошенничества, краже и подделке официального документа и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.