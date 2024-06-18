18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Житель Башкортостана украл и продал 9 автомобилей на 13 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Чишминского района.

В суде установлено, что обвиняемый в период с марта 2020 года по декабрь 2022 года брал в краткосрочную аренду автомобили в разных регионах страны, после чего, подделывая документы, продавал их третьим лицам.

Объявления о сдаче он находил через интернет. Таким образом мужчина похитил девять автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Московской области и Удмуртской Республике, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму около 13 млн рублей.

Подсудимый вину признал. Суд счел его виновным в совершении мошенничества, краже и подделке официального документа и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: