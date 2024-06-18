В Уфе за 3 дня выходных задержали 36 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 15-17 июня.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 56 ДТП. В пяти из них пострадало пять человек.
Пресечено 949 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 59 пешеходов-нарушителей.
Было задержано 36 водителей в состоянии опьянения, а также семь человек, управлявших транспортом без водительских прав.
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