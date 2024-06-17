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Жара спадет: погода в Уфе 18-21 июня

На этой сокращенной рабочей неделе погода пощадит уфимцев, утомленных солнцем в последние дни.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки на этой рабочей неделе будут почти каждый день, во второй половине жара спадет до вполне комфортных температур.

Вторник, 18 июня: до +32°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +17°, небольшой дождь.

Среда, 19 июня: до +30°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на четверг – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 20 июня: до +26°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +16°, без осадков.

Пятница, 21 июня: до +23°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +12°, дождь.

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