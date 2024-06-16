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В Башкортостане открылся историко-мемориальный комплекс «Салауат ере»

В день 270-летия со дня рождения Салавата Юлаева на его родине, на месте, где раньше располагалась деревня Текеево, состоялась церемония открытия историко-мемориального комплекса.

Фотографии сегодня, 16 июня, опубликовал в соцсетях Радий Хабиров, присутствовавший на церемонии открытия комплекса «Салауат ере».

«В основе проекта – произведение Мустая Карима "Семь сновидений сквозь явь". Мы постарались отразить путь Салавата Юлаева, рассказать об основных этапах жизни воина и поэта. Несмотря на свою молодость, он писал очень глубокие, мудрые стихи, которыми мы зачитываемся до сих пор. И наша главная задача – сохранить память о нем.

Позаботились и об инфраструктуре. К комплексу ведет хорошая дорога, которую специально построили для удобства туристов. Эта территория и раньше пользовалась популярностью. Теперь мы ждем, что гостей станет еще больше», – написал глава региона.

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