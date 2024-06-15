В Уфе до июля перекроют центральные улицы

До первого июля будут перекрыты две полосы проезжей части улицы Октябрьской революции в обоих направлениях на участке от Ленина до Советской.

Также до первого июля будет полностью закрыт участок улицы Оборонной от дома №7з до дома №7а в связи с реконструкцией улицы имени города Галле.

Кроме того, с 18 июня до второго июля перекроют участок Комсомольской от Южного проезда до Лесотехникума.

Это ограничение связано с работами на перекрестке Комсомольской и бульвара Саид-Галиева, рядом с Собором Воскресения Христова.

На время проведения работ изменится движение общественного транспорта - так, как показано на схеме выше.