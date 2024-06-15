Новый мурал украсил стену жилого дома в Уфе

Фото опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Мурал украшает стену дома по адресу улица Невского, 3.

«Девушка олицетворяет собой промышленный район города, обросший заводами и фабриками. Куница в руках девушки - образ города, который на протяжении своей истории был в разных отношениях с нынешним районом. То зверек вырывается из рук и убегает по своим делам, то снова возвращается, как ни в чем не бывало.

В работе изображен момент падения яркой путеводной звезды. В этот короткий миг есть шанс загадать желание, которое первым приходит на ум. Произнеся заветное желание про себя, можно построить свои планы на будущее, ведь, очевидно, оно сбудется», – написал Мавлиев.

Ранее мэр опубликовал фото другого подобного рисунка, созданного в рамках фестиваля «Меморандум».