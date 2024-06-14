В Башкортостане главврач больницы пойдет под суд за взятки на 1,8 млн рублей

Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 годы устно требовал от главной медсестры и главного бухгалтера выписывать подчиненным денежные премии, часть которых потом возвращалась ему «за общее покровительство и попустительство по службе».

Таким образом подозреваемый присвоил около 1,8 млн рублей. Бывший главврач вину не признает. Ему грозит наказание по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайоный суд для рассмотрения по существу.