18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане главврач больницы пойдет под суд за взятки на 1,8 млн рублей

Прокуратура Зилаирского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ.

Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 годы устно требовал от главной медсестры и главного бухгалтера выписывать подчиненным денежные премии, часть которых потом возвращалась ему «за общее покровительство и попустительство по службе».

Таким образом подозреваемый присвоил около 1,8 млн рублей. Бывший главврач вину не признает. Ему грозит наказание по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайоный суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: