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Поезд Уфа – Казань запустят только после 2027 года

Первоначально обещали запустить прямой поезд Уфа – Казань до 2026 года, но планы изменились из-за геополитической ситуации.

Фото: РЖД

Фото: РЖД

Об этом сообщает UTV со ссылкой на начальника службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Михаила Бацаева.

«В настоящее время в рамках государственных задач основной парк вагонов задействован для обеспечения перевозочного процесса в направлениях Севера и Юга в связи с отменой авиасообщения на юге России. Учитывая геополитическую ситуацию, реализация проекта рассматривается в перспективе после 2027 года», – говорится в сообщении.

По текущему плану проекта, за пределами Башкортостана поезд будет следовать по маршруту Бугульма – Набережные Челны – Алнаши – Агрыз.

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