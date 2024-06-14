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Из-за жары грузовикам запретили въезд в Уфу

В городе вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств: таким образом надеются сберечь проложенные за последний год дороги.

Пока что речь идет только о сегодняшнем дне, 14 июня.

«В связи с установлением жаркой погоды с температурой выше 32 градусов 14 июня закрыт въезд в Уфу для грузового автотранспорта. Запрет введен до 18.00 для обеспечения сохранности асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования:

Уфа – аэропорт, Уфа – Шакша – КПМ Бирский тракт, Уфа –Жилино, Уфа – Затон – КПМ», – говорится в сообщении мэрии.

Завтра, 15 июня, обещают точно такую же погоду: много солнца и до +33° днем.

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