В Уфе завершили благоустройство «Центральной» аллеи

«Вместо забитых парковок у нас появляются полноценные скверы. Аллея "Центральная" – яркий пример.

Высадили крупномерные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы, построили дорожки, установили скамейки, урны, наружное освещение, систему автополива. Привезли горные камни. Не останавливаемся. Впереди осенняя акция "Зеленая Башкирия"», – написал мэр.

Аллея расположилась напротив «Перекрестка» у остановки «Центральный рынок». Еще недавно там была парковка с разбитым асфальтом и вечными лужами.