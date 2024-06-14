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В Уфе завершили благоустройство «Центральной» аллеи

Фотографии обновленного общественного пространства сегодня, 14 июня, опубликовал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Вместо забитых парковок у нас появляются полноценные скверы. Аллея "Центральная" – яркий пример.

Высадили крупномерные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы, построили дорожки, установили скамейки, урны, наружное освещение, систему автополива. Привезли горные камни. Не останавливаемся. Впереди осенняя акция "Зеленая Башкирия"», – написал мэр.

Аллея расположилась напротив «Перекрестка» у остановки «Центральный рынок». Еще недавно там была парковка с разбитым асфальтом и вечными лужами.

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