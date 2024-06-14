До конца июня еще дважды перекроют Шакшинский мост

Мэрия Уфы анонсировала «два технологических перерыва» на Шакшинском мосту, в которые его закроют не на пару часов, как обычно, а на более длительный срок.

С 20 на 21 июня проезд будет перекрыт полностью. Это необходимо для переключения движения с ремонтируемой стороны на готовую.

В конце июня проезд снова закроют: монтажники проведут сварку левой и правой частей строения.

Как ожидается, проезд по обновленному мосту откроют до конца 2024 года.