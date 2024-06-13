Благоустройство парка Гафури в Уфе завершат до конца лета

Сегодня, 13 июня, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что общая готовность проекта оценивается в 45%, работы планируют завершить в конце августа текущего года.

В прошлом году в парке установили освещение, которого жители ждали около 10 лет, подсветили деревья. Сейчас продолжается укладка тротуарной плитки, подготовка основания для детских и игровых площадок, отсыпка основания и установка ограждения на площадке для выгула собак.

Парк в Октябрьском районе площадью 29 га был создан в 1961 году на месте Уфимского городского лесного хозяйства. На его территории есть редкие деревья: это остатки дендропарка 1930-х годов.