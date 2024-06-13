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У жителя Башкортостана конфисковали Volkswagen Touareg за нетрезвое вождение

Благоварский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Буздякского района.

volkswagen-newsroom.com

volkswagen-newsroom.com

В январе текущего года полицейские остановили автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого был нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года, а также конфисковал автомашину в доход государства.

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