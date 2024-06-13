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Строительство корпуса геронтологического центра «Именлек» в Уфе завершено на 70%

Одна из крупнейших уфимских строек в этом году – новый корпус геронтологического центра «Именлек» – возводится по нацпроекту «Демография» и региональной программе «Старшее поколение».

Сегодня, 13 июня, региональный Минстрой сообщил о том, что готовность корпуса достигла 70%.

В конце февраля текущего года готовность оценивалась в 45%, тогда уже приступили к фасадным работам.

«Это не просто дом престарелых, как принято называть учреждения такого рода. Это действительно уютный, комфортный пансионат для наших пожилых жителей. Здесь найдется место и для медицинского блока, отделения лечебно-трудовой реабилитации. Проект предусматривает зимний сад, летнюю веранду, лифт для маломобильных людей и бассейн», – рассказал глава региона Радий Хабиров.

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