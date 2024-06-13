Строительство корпуса геронтологического центра «Именлек» в Уфе завершено на 70%

Сегодня, 13 июня, региональный Минстрой сообщил о том, что готовность корпуса достигла 70%.

В конце февраля текущего года готовность оценивалась в 45%, тогда уже приступили к фасадным работам.

«Это не просто дом престарелых, как принято называть учреждения такого рода. Это действительно уютный, комфортный пансионат для наших пожилых жителей. Здесь найдется место и для медицинского блока, отделения лечебно-трудовой реабилитации. Проект предусматривает зимний сад, летнюю веранду, лифт для маломобильных людей и бассейн», – рассказал глава региона Радий Хабиров.