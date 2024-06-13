Курбан-байрам в Уфе: мероприятия и перекрытия

В этом году праздник Курбан-байрам выпал на воскресенье, 16 июня, поэтому праздничный выходной переносится на понедельник и отдыхать жители региона будут три дня подряд.

16 июня забойные площадки организуют у ТЦ «Караван» (Зинино, пригородная, 55 – с 8.00 до 20.00) и Северного автовокзала (Кемеровская, 82 – с 8.00 до 20.00). Обеспечат строгий ветеринарный контроль.

В праздничный день перекроют улицу Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и крайнюю правую полосу на Комарова вдоль мечети «Ляля-тюльпан».

17 июня в парке «Кашкадан» состоится городской праздник «Курбан Halal Fest». В программе: праздничный концерт, восточная ярмарка, детская анимация, конкурсы, подарки и бесплатная раздача плова.