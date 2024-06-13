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На подсветку еще одного моста в Уфе потратят 27,9 млн рублей

В Уфе продолжается оформление мостов над проспектом Салавата Юлаева: это не только красиво, но и служит своеобразным навигатором для водителей.

Сегодня, 13 июня, мэрия Уфы сообщила о том, что будет благоустроена транспортная развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Кирова.

Ее подсветят изумрудным. На эти цели из бюджета города выделили 27,9 млн рублей. Схему и рендер опубликовала мэрия Уфы.

Неделю назад подсветку установили на «Бирюзовом» мосту.

Как ожидается, по завершении проекта мост на 50 лет СССР будет светиться красным, в золотисто-медовый нарядят мост на Мингажева, в фиолетовый – на Айской, в изумрудный – на Кирова и в оранжевый – на Революционной.

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