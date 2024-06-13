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В Уфе заложат новую «капсулу времени» до 2074 года

В День города, 12 июня, возле стелы «Уфа – город трудовой доблести» состоялась церемония вскрытия «капсулы времени», заложенной 50 лет назад, в год 400-летия Уфы.

Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

В капсуле содержалось послание «комсомольцев, юношей и девушек 70-х годов ХХ века» будущему поколению, рассказывалось о трудовых достижениях и завещалось продолжить работу «с ленинской твердостью, с ленинской деловитостью, с ленинским оптимизмом».

Присутствовавший на церемонии Радий Хабиров сообщил, что в рамках празднования 450-летия Уфы заложат новую «капсулу времени» на следующие 50 лет. Это событие состоится 31 августа.

«Мы оставим потомкам новое послание, главный смысл которого – в том, что надо быть хорошим гражданином, человеком. Что мы переживаем непростое время. Но мы пройдем этот период и, надеюсь, передадим нашим потомкам хорошую, крепкую страну и республику», – сказал глава региона.

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