В Уфе перекроют Шакшинский мост и улицу Цюрупы

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото опубликовала мэрия Уфы
Завтра, 13 июня, с 11.00 до 12.00 будет полностью перекрыт Шакшинский мост.
В это время специалисты проведут геодезические работы. Будет доступна одна полоса проезжей части моста, но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).
Кроме того, с завтрашнего дня до 30 июня будут перекрыты три полосы проезжей части улицы Цюрупы по направлению движения в сторону Заки Валиди на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции.
Это ограничение связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции. Первоначально планировали закрыть Цюрупы с четвертого июня, но сроки сдвинули из-за промывки сетей водоснабжения и дополнительных объемов работ по подключению потребителей.
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