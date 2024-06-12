В Уфе перекроют Шакшинский мост и улицу Цюрупы

Завтра, 13 июня, с 11.00 до 12.00 будет полностью перекрыт Шакшинский мост.

В это время специалисты проведут геодезические работы. Будет доступна одна полоса проезжей части моста, но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Кроме того, с завтрашнего дня до 30 июня будут перекрыты три полосы проезжей части улицы Цюрупы по направлению движения в сторону Заки Валиди на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции.

Это ограничение связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции. Первоначально планировали закрыть Цюрупы с четвертого июня, но сроки сдвинули из-за промывки сетей водоснабжения и дополнительных объемов работ по подключению потребителей.