18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе перекроют Шакшинский мост и улицу Цюрупы

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото опубликовала мэрия Уфы

Фото опубликовала мэрия Уфы

Завтра, 13 июня, с 11.00 до 12.00 будет полностью перекрыт Шакшинский мост.

В это время специалисты проведут геодезические работы. Будет доступна одна полоса проезжей части моста, но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Кроме того, с завтрашнего дня до 30 июня будут перекрыты три полосы проезжей части улицы Цюрупы по направлению движения в сторону Заки Валиди на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции.

Это ограничение связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции. Первоначально планировали закрыть Цюрупы с четвертого июня, но сроки сдвинули из-за промывки сетей водоснабжения и дополнительных объемов работ по подключению потребителей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: