Территорию вдоль улицы Айской в Уфе застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева в Кировском районе.
Чертеж: администрация Уфы
Речь идет о территории площадью 62 га. На ней сейчас уже располагаются жилые дома от девяти до 25 этажей, а также невысокие административные здания.
На этой территории планируют:
– снести гаражи, жилые здания ниже пяти этажей и различные коммерческие строения;
– на месте одного из гаражей построить детсад на 240 мест (квартал №1 на чертеже);
– на месте складов построить крытый паркинг на 715 мест с торговыми рядами (квартал №2);
– построить детсад на 300 мест, гостиницу с паркингом на 25 мест (квартал №3);
– построить группу из четырех 25-этажных домов с подземным двухуровневым паркингом на 499 мест (квартал №3) и еще две группы 25-этажных домов с двумя паркингами с общей вместимостью 570 мест (квартал №4);
– построить многофункциональный общеобразовательный центр, состоящий из школы на 1800 учеников и детсада на 150 мест (квартал №4);
– построить поликлинику на 250 посещений в смену (квартал №4);
– построить многоуровневый закрытый паркинг на 497 мест (квартал №4);
– построить ФОК с паркингом на 112 мест (квартал №4).
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