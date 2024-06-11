Территорию вдоль улицы Айской в Уфе застроят высотками

Речь идет о территории площадью 62 га. На ней сейчас уже располагаются жилые дома от девяти до 25 этажей, а также невысокие административные здания.

На этой территории планируют:

– снести гаражи, жилые здания ниже пяти этажей и различные коммерческие строения;

– на месте одного из гаражей построить детсад на 240 мест (квартал №1 на чертеже);

– на месте складов построить крытый паркинг на 715 мест с торговыми рядами (квартал №2);

– построить детсад на 300 мест, гостиницу с паркингом на 25 мест (квартал №3);

– построить группу из четырех 25-этажных домов с подземным двухуровневым паркингом на 499 мест (квартал №3) и еще две группы 25-этажных домов с двумя паркингами с общей вместимостью 570 мест (квартал №4);

– построить многофункциональный общеобразовательный центр, состоящий из школы на 1800 учеников и детсада на 150 мест (квартал №4);

– построить поликлинику на 250 посещений в смену (квартал №4);

– построить многоуровневый закрытый паркинг на 497 мест (квартал №4);

– построить ФОК с паркингом на 112 мест (квартал №4).