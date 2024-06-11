Башкортостан впервые вошел в топ-3 регионов с наилучшим инвестиционным климатом

Рейтинг оценивает работу регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Помимо результатов опроса бизнесменов, анализируются и статистические данные.

По итогам 2023 года Башкортостан впервые занял третье место, улучшив свой результат на одну позицию и разделив ее с Подмосковьем и Тюменской областью.

Первые две строчки рейтинга заняли Москва и Татарстан соответственно.

Минземимущество сообщает о том, что на постоянной основе проводит опросы среди предпринимателей об уровне удовлетворенности арендой земельных участков и площадей.