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Башкортостан впервые вошел в топ-3 регионов с наилучшим инвестиционным климатом

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) на основе опроса предпринимателей.

Фото: Минземимущество

Фото: Минземимущество

Рейтинг оценивает работу регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Помимо результатов опроса бизнесменов, анализируются и статистические данные.

По итогам 2023 года Башкортостан впервые занял третье место, улучшив свой результат на одну позицию и разделив ее с Подмосковьем и Тюменской областью.

Первые две строчки рейтинга заняли Москва и Татарстан соответственно.

Минземимущество сообщает о том, что на постоянной основе проводит опросы среди предпринимателей об уровне удовлетворенности арендой земельных участков и площадей.

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