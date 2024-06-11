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В мэрии Уфы рассказали, куда жаловаться на самокатчиков

Запущен специальный Telegram-бот, через который можно отправить сообщение о нарушении ПДД водителями электросамокатов.

В @Samokat_ru_bot вы можете выбрать страну и город, а затем тип сообщения:

– опасная езда;

– неправильная парковка;

– жалоба на работу сервиса.

Это единый бот, он принимает информацию о нарушениях с самокатами всех сервисов, сортируя и передавая в службы поддержки прокатных организаций. Компания может заблокировать тому или иному пользователю доступ к самокатам.

В мэрии Уфы отметили также, что компании, предоставляющие услуги кикшеринга, уже начали блокировать аккаунты несовершеннолетних уфимцев и штрафовать тех, кто передает подросткам управление электросамокатом. Такие штрафы достигают 10 тыс. рублей.

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