В мэрии Уфы рассказали, куда жаловаться на самокатчиков

Запущен специальный Telegram-бот, через который можно отправить сообщение о нарушении ПДД водителями электросамокатов.
В @Samokat_ru_bot вы можете выбрать страну и город, а затем тип сообщения:
– опасная езда;
– неправильная парковка;
– жалоба на работу сервиса.
Это единый бот, он принимает информацию о нарушениях с самокатами всех сервисов, сортируя и передавая в службы поддержки прокатных организаций. Компания может заблокировать тому или иному пользователю доступ к самокатам.
В мэрии Уфы отметили также, что компании, предоставляющие услуги кикшеринга, уже начали блокировать аккаунты несовершеннолетних уфимцев и штрафовать тех, кто передает подросткам управление электросамокатом. Такие штрафы достигают 10 тыс. рублей.
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