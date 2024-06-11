В Башкортостане этим летом планируют открыть не менее 200 пляжей

Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Задачу обсудили с главами муниципалитетов, в МЧС поданы еще 13 заявок на открытие пляжей в этом купальном сезоне. В течение двух недель количество мест для купания увеличится по всей республике.

По словам главы правительства, открытие большого количества официальных пляжей преследует две цели:

– создание комфорта – чтобы каждый человек мог купаться летом максимально близко от дома;

– сохранение жизни людей. Только наращивая число оборудованных пляжей и оснащая мобильными спасательными постами несанкционированные места для купания, можно минимизировать несчастные случаи на воде и обеспечить безопасный отдых.

Андрей Назаров напомнил, что в 2023 году в республике утонуло 117 человек. Основными причинами гибели стали: купание в неустановленном месте, оставление детей без присмотра и неосторожность при рыбалке.

«Надо стремиться к тому, чтобы в каждом населенном пункте где есть водоем, был официальный пляж. А в городах их должно быть несколько», – заявил премьер-министр.