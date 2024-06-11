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В Башкортостане этим летом планируют открыть не менее 200 пляжей

Такое поручение правительству дал глава региона Радий Хабиров. На сегодняшний день функционируют только 148 оборудованных мест для купания.

Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Задачу обсудили с главами муниципалитетов, в МЧС поданы еще 13 заявок на открытие пляжей в этом купальном сезоне. В течение двух недель количество мест для купания увеличится по всей республике.

По словам главы правительства, открытие большого количества официальных пляжей преследует две цели:

– создание комфорта – чтобы каждый человек мог купаться летом максимально близко от дома;

– сохранение жизни людей. Только наращивая число оборудованных пляжей и оснащая мобильными спасательными постами несанкционированные места для купания, можно минимизировать несчастные случаи на воде и обеспечить безопасный отдых.

Андрей Назаров напомнил, что в 2023 году в республике утонуло 117 человек. Основными причинами гибели стали: купание в неустановленном месте, оставление детей без присмотра и неосторожность при рыбалке.

«Надо стремиться к тому, чтобы в каждом населенном пункте где есть водоем, был официальный пляж. А в городах их должно быть несколько», – заявил премьер-министр.

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