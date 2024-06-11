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Огромный мурал украсил стену жилого дома в Уфе

Гигантское граффити за авторством Алексея Кислова из Севастополя целиком покрывает одну стену здания в микрорайоне Сипайлово.

Фото опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Мурал украшает стену дома по адресу улица Гагарина, 10.

«В основе сюжета лежит башкирский ритуал ставить мальчика на коня в маленьком возрасте. Он символизирует этап взросления и становления мужчины. Конь становится не просто средством передвижения, но и верным другом в любой жизненной ситуации.

Вместе со взрослением приходит и ответственность, которую с малых лет приходится нести за своих близких и родных, за своих друзей и свою Родину. Красивый обычай становится важным шагом в становлении личности», – написал Мавлиев.

Ранее мэр опубликовал фото другого подобного рисунка, созданного в рамках фестиваля «Меморандум».

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