Благоустройство парка имени Ленина в Уфе начнут в 2024 году

Заместитель премьер-министра Башкортостана Алан Марзаев рассказал о том, на какой стадии сейчас находится реконструкция.

На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация на сохранение объектов культурного наследия, расположенных в парке.

Масштабные работы по благоустройству стартуют в сентябре, сразу после празднования 450-летия города. Строительно-монтажные работы поделят на два этапа: первый завершат в текущем году, второй начнется в 2025. В парке обустроят пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, детскую площадку, построят амфитеатр, также дополнительно озеленят территорию и модернизируют наружное освещение.

О том, как будет выглядеть парк по итогам реконструкции, мы писали ранее.