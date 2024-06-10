ФАС России предписала регулятору Башкортостана исключить из тарифов необоснованные затраты на 2 млрд рублей

Об этом сегодня, 10 июня, сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Проверялись тарифы в сферах электроэнергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Служба установила, что регулятор:

– учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы;

– производил двойной учет одних и тех же затрат;

– подменял расходы инвестиционного характера затратами на капитальный ремонт;

– не производил анализ фактических расходов за предыдущий долгосрочный период;

– производил расчеты корректировок выручки не по установленной формуле.

Госкомитету по тарифам выдано девять предписаний об устранении выявленных нарушений, которые привели к увеличению тарифной нагрузки на потребителей на два млрд рублей.

Также комитету придется дополнительно проанализировать на предмет экономической обоснованности учтенные расходы на сумму более 35 млрд рублей.