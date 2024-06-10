18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

ФАС России предписала регулятору Башкортостана исключить из тарифов необоснованные затраты на 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила ряд нарушений в деятельности регионального комитета по тарифам, которые привели бы к переплатам со стороны жителей и предпринимателей.

Об этом сегодня, 10 июня, сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Проверялись тарифы в сферах электроэнергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Служба установила, что регулятор:

– учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы;

– производил двойной учет одних и тех же затрат;

– подменял расходы инвестиционного характера затратами на капитальный ремонт;

– не производил анализ фактических расходов за предыдущий долгосрочный период;

– производил расчеты корректировок выручки не по установленной формуле.

Госкомитету по тарифам выдано девять предписаний об устранении выявленных нарушений, которые привели к увеличению тарифной нагрузки на потребителей на два млрд рублей.

Также комитету придется дополнительно проанализировать на предмет экономической обоснованности учтенные расходы на сумму более 35 млрд рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: