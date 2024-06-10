ФАС России предписала регулятору Башкортостана исключить из тарифов необоснованные затраты на 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила ряд нарушений в деятельности регионального комитета по тарифам, которые привели бы к переплатам со стороны жителей и предпринимателей.
Об этом сегодня, 10 июня, сообщила пресс-служба регионального УФАС.
Проверялись тарифы в сферах электроэнергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения.
Служба установила, что регулятор:
– учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы;
– производил двойной учет одних и тех же затрат;
– подменял расходы инвестиционного характера затратами на капитальный ремонт;
– не производил анализ фактических расходов за предыдущий долгосрочный период;
– производил расчеты корректировок выручки не по установленной формуле.
Госкомитету по тарифам выдано девять предписаний об устранении выявленных нарушений, которые привели к увеличению тарифной нагрузки на потребителей на два млрд рублей.
Также комитету придется дополнительно проанализировать на предмет экономической обоснованности учтенные расходы на сумму более 35 млрд рублей.
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