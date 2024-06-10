Эксперт по озеленению прокомментировала массовую вырубку деревьев в Уфе

«Начнем с того, что все городские деревья, которые сейчас есть в Уфе, были посажены 30-40 лет назад.

Многие из них являются нездоровыми и перестойными. Администрация города была вынуждена принять критические меры и, как мы видим, многие деревья в центре Уфы были вырублены.

Но мы уверены, что взамен этих деревьев высадят крупномеры, и город будет таким же зеленым, как раньше», – сказала директор проектного офиса БГАУ, член Общественной палаты республики Айгуль Габитова в интервью телеканалу «Вся Уфа».