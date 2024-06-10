Wildberries построит в Башкортостане логистический комплекс за 12 млрд рублей

На сегодняшний день на территории Башкортостана расположено 669 пунктов выдачи заказов Wildberries.

С появлением логистического комплекса их работа облегчится: проект обеспечит малому и среднему бизнесу легкий старт продаж и необходимую инфраструктуру – склады, хранение и упаковку заказов, логистику и доставку, платежные системы.

Это будет огромный объект площадью 220 тыс. кв. м, он обеспечит работой порядка 10 тыс. человек. Ориентировочный объем инвестиций – 12 млрд рублей.

Сейчас в Благовещенске уже строится логистический комплекс компании Ozon площадью более 90 тыс. кв. м. В него инвестируют 6,1 млрд рублей, ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2025 года.