18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Wildberries построит в Башкортостане логистический комплекс за 12 млрд рублей

Основательница крупнейшего маркетплейса России Wildberries Татьяна Бакальчук и глава Башкортостана Радий Хабиров на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве в регионе большого распределительного центра.

Фото опубликовал министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев

Фото опубликовал министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев

На сегодняшний день на территории Башкортостана расположено 669 пунктов выдачи заказов Wildberries.

С появлением логистического комплекса их работа облегчится: проект обеспечит малому и среднему бизнесу легкий старт продаж и необходимую инфраструктуру – склады, хранение и упаковку заказов, логистику и доставку, платежные системы.

Это будет огромный объект площадью 220 тыс. кв. м, он обеспечит работой порядка 10 тыс. человек. Ориентировочный объем инвестиций – 12 млрд рублей.

Сейчас в Благовещенске уже строится логистический комплекс компании Ozon площадью более 90 тыс. кв. м. В него инвестируют 6,1 млрд рублей, ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2025 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: