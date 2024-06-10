В правительстве Башкортостана рассказали о ходе строительства мечети «Ар-Рахим»

«Две машины мрамора из Греции доставлены первого и шестого июня. 12 ждем третью машину, это будет 325 квадратных метров греческого мрамора – хватит на то, чтобы завершить два минарета.

Также 12-13 июня должна поступить подсистема, то есть металлический каркас, на который будем устанавливать мрамор, и утеплитель.

К 17 числу планируем уже начать установку. График финансирования подготовлен, и дальше по нему делаем конвейер поступления мрамора и продолжаем работу.

Мы в плотном контакте с греческим поставщиком, он на прошлой неделе прилетал, мы встречались и все оговорили», – сказал заместитель премьер-министра Башкортостана Алан Марзаев.