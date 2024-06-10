Радий Хабиров пригрозил увольнением чиновнику, распивавшему алкоголь на Сабантуе

Сегодня, 10 июня, глава региона Радий Хабиров объявил пригрозил увольнением одному из чиновников за публичное распитие алкоголя в день Сабантуя.

«Я, как правило, глав муниципалитетов стараюсь публично не наказывать, но сейчас вынужден это сделать. Я устал уже ломать язык на тему, что Сабантуй у нас безалкогольный. И глав муниципалитетов я каждый раз лично предупреждал, что вы несете за это ответственность. И самое главное – не вздумайте сами употреблять алкоголь, потому что это обман и несправедливость.

У меня здесь есть замечательная фотография Олега Ефимова из Бакалинского района. Вы передайте ему, что я делаю ему самое серьезное замечание. У меня фотография, на которой в Бакалинском районе руководитель выпивает в юрте гостевой.

Передайте ему, что если еще один раз такое будет – он будет искать другую работу вне пределов нашей республики. Всем главам, я думаю, это будет большим уроком», – сказал Радий Хабиров, поручив руководителю своей администрации Максиму Забелину провести с Ефимовым беседу.