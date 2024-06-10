В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

В эту среду, 12 июня, вся страна празднует День России, а Уфа – еще и День города и день рождения Салавата Юлаева.

Во вторник, 11 июня, рабочий день сократят на один час.

Кроме того, на 16 июня выпадает один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. Так как это будет воскресенье, выходной день переносится на понедельник, так что отдыхать жители республики будут 15-17 июня включительно.

Это будут последние внеплановые выходные до самого октября.