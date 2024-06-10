Андрей Назаров: «ПМЭФ-2024 в очередной раз показал, что Запад просчитался с санкциями»

«Форум в очередной раз показал, что Запад просчитался с санкциями: они повлияли на нашу экономику, но не разрушили ее, а поспособствовали перезагрузке многих важнейших процессов. Сегодня на страну наложено более 20 тысяч разного рода санкций. Больше, чем на любое другое государство. Даже Иран и Северная Корея, которые уже долгое время являются "костью в горле" для западных элит, не испытывали такого экономического давления. Но мы справились, а наш потенциал позволяет уверенно смотреть в будущее и внедрять инновации, чтобы лидировать в технологических процессах.

Уже сегодня мы обогнали Японию и заняли четвертое место в глобальном рейтинге крупнейших экономик мира. Это данные Всемирного банка. Между прочим, отнюдь не лояльной России организации. Да, это не означает, что уровень жизни в стране должен мгновенно вырасти, но президент уже поставил задачу по существенному повышению благосостояния наших граждан в самое ближайшее время.

Желание политически изолировать Россию провалилось. Западные страны больше не приезжают на ПМЭФ, но и без них форум остается представительным. В этом году его посетили делегаты 139 государств. Сегодня наша страна стала лидером мирового антиколониального движения. Одновременно многие развивающиеся страны активно стремятся занять ниши на российском рынке, в последние два года оставленные нашими бывшими западными "партнерами", и даже конкурируют за них.

Главной целью экономического развития по-прежнему остается человек, наше общество. И рост качества жизни населения – основной показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Именно поэтому в России со следующего года будет установлено соотношение минимального прожиточного минимума (МРОТ) с медианной зарплатой. МРОТ составит 48% медианной зарплаты, превысив 22 тысячи рублей и увеличившись еще примерно на 15%.

Петербургский форум показал, что Россия, несмотря на все сложности, развивается и движется вперед. Во многом благодаря тому, что нам удалось в последние годы найти баланс между традиционными установками и ценностями наших народов и стремлением к новому, инновационному развитию», – рассказал Андрей Назаров.