В Уфу придет жара до +32°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков на следующей неделе практически не будет, зато обещают много солнца и настоящую жару.

Понедельник, 10 июня: до +26°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +13°, без осадков.

Вторник, 11 июня: до +29°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +15°, без осадков.

Среда, 12 июня: до +31°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +16°, без осадков.

Четверг, 13 июня: до +30°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +18°, без осадков.

Пятница, 14 июня: до +32°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +19°, небольшой кратковременный дождь.