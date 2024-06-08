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В Башкортостане за сутки задержали 55 нетрезвых водителей

Начальник управления ГАИ республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях рассказал о результатах пятничных рейдов.

vk.com/ugibddmvdrb

vk.com/ugibddmvdrb

Всего по республике за минувшие сутки было задержано 55 нетрезвых водителей. Пятеро из них попались повторно, теперь их ждет уголовная ответственность и конфискация автомобилей.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителей составлено более 1400 административных материалов.

За последние сутки в Уфе зарегистрировано 54 ДТП, в трех из них пострадали три человека. Задержано восемь водителей в нетрезвом состоянии, а также трое без водительского удостоверения.

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