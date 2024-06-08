Китайские компании хотят покупать у Башкортостана удобрения, целлюлозу и сельхозпродукцию

Делегация от КНР во главе с вице-мэром города Шэньян китайской провинции Ляонин госпожи Чжэн Бинь посетила Башкортостан. Глава делегации назвала республику одним из ключевых партнеров провинции среди российских субъектов.
Фото: правительство Башкортостана
Этот визит был ответным: в мае делегация от Башкортостана посетила Ляонин.
На встрече представители китайских компаний выразили заинтересованность в покупке у Башкортостана сельхозпродукции, удобрений и целлюлозы.
Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о том, что по итогам 2023 года доля Китая во внешнеторговом обороте региона составила почти четверть от всего товарооборота Башкортостана с зарубежными партнерами.
В Шэньяне располагаются химические производства, предприятия по выпуску автомобильных запчастей, самолетов и моторов к ним и т.д.
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