Китайские компании хотят покупать у Башкортостана удобрения, целлюлозу и сельхозпродукцию

Этот визит был ответным: в мае делегация от Башкортостана посетила Ляонин.

На встрече представители китайских компаний выразили заинтересованность в покупке у Башкортостана сельхозпродукции, удобрений и целлюлозы.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о том, что по итогам 2023 года доля Китая во внешнеторговом обороте региона составила почти четверть от всего товарооборота Башкортостана с зарубежными партнерами.

В Шэньяне располагаются химические производства, предприятия по выпуску автомобильных запчастей, самолетов и моторов к ним и т.д.