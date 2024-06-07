«Торатау» представили на интенсиве по глобальным геопаркам ЮНЕСКО в Греции

Участвовали представители 52 стран. Среди прочих был представлен и первый в России глобальный геопарк ЮНЕСКО – «Янган-Тау».

Также был презентован геопарк «Торатау»: сейчас ведется работа по признанию и включению его в глобальную сеть ЮНЕСКО.

Генеральный директор «Торатау» Артур Идельбаев отметил, что территория геопарка включает геологические объекты международного значения и особо охраняемые природные объекты. В их числе знаменитые башкирские шиханы – Торатау, Юрактау и Куштау, а также два первых «золотых гвоздя» в России – разрезы Усолка и Дальний Тюлькас.