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УФАС выявило нарушение в конкурсе на строительство детского сада за 221 млн рублей в Уфе

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан провело внеплановую проверку конкурса управления капстроительства администрации Уфы.

Управление искало подрядчика на строительство детского сада на 180 мест в поселке Цветы Башкирии. Начальная цена контракта превышала 221,3 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что управление капстроительства необоснованно установило предельные максимальные значения по двум детализирующим показателям – по общему количеству исполненных участником конкурса договоров (не более 15) и по общей цене исполненных договоров (не более 1,9 млрд рублей). При этом управление не смогло обосновать необходимость таких ограничений.

УФАС установило в действиях управления нарушение закона о контрактной системе.

«Учитывая, что начальная цена контракта на строительство детсада 221,3 млн рублей, установленные предельные максимальные значения детализирующих показателей не позволяют выявить лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников», – говорится в сообщении УФАС.

Будет возбуждено административное дело.

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