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Еще у двух жителей Башкортостана конфисковали автомобили за пьяную езду

Дюртюлинский районный суд и Октябрьский районный суд Уфы вынесли приговоры по уголовным делам в отношении местных жителей.

Фото: caranddriver.com

Фото: caranddriver.com

Рассматривались дела женщины и мужчины, которых сотрудники ГАИ остановили январе и феврале 2024 года соответственно.

Женщина была за рулем автомобиля «Лада Калина», освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за подобное.

Подсудимая признала вину, суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Мужчину за рулем Hyundai Accent остановили на улице Рихарда Зорге, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался и ранее также привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

Вину он тоже признал, суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,5 года.

В обоих случаях автомобили были конфискованы в доход государства.

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