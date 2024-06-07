На лучшей вакансии июня в Уфе предлагают от 215 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий июня в Уфе выглядит следующим образом:

1. Химик-технолог в ООО «Райф». Предлагаемая зарплата – от 215 тыс. рублей в месяц.

2. Наладчик-программист станков с ЧПУ в «ДДА» (опытно-конструкторское бюро двигателестроения). Предлагаемая зарплата – от 200 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по продажам спецтехники в «ФН Групп» (дистрибьютор спецтехники). Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

4. Инженер пусконаладочных работ в «Вектор» (монтаж и обслуживание охранно-пожарной системы). Предлагаемая зарплата – 100-120 тыс. рублей в месяц.

5. Управляющий розничной сетью из 12 магазинов по направлению декор-керамика. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 150 тыс. рублей в месяц (главный геолог); в Казани – от 150 тыс. рублей в месяц (автослесарь); в Москве – 500 тыс. рублей в месяц (три вакансии: региональный представитель, менеджер по продажам мебели и менеджер по продажам грузовых автомобилей).