В Башкортостане за неделю резко подешевели огурцы, помидоры и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свекла (4,38%), яблоки (2,66%) и морковь (2,43%), а также на макароны (2,18%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на картофель (1,65%) и муку (1,64%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (1,31%), огурцы (7,68%), яйца (5,93%) и капуста (4,15%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.