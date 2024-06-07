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В Башкортостане за неделю резко подешевели огурцы, помидоры и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 27 мая по третье июня 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свекла (4,38%), яблоки (2,66%) и морковь (2,43%), а также на макароны (2,18%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на картофель (1,65%) и муку (1,64%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (1,31%), огурцы (7,68%), яйца (5,93%) и капуста (4,15%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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